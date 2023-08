Una uruguaya cuenta por qué la gente deja España y se va a Alemania y alucina (es para reflexionar)

La usuaria @mariadeuruguay, una uruguaya que vive en Alemania, ha contado el caso de una chica que conoció que había emigrado desde Barcelona a aquel país y ha mostrado su sorpresa por el caso.

Todo ello a raíz de un mensaje de un seguidor que le escribió: "Viví 14 años en España, más precisamente en Mallorca, pero la estabilidad que tengo aquí en Alemania... estoy cómodo, feliz, de nada me servía el sol sin dinero".

"Una vez conocí a una muchacha que se vino desde Barcelona a vivir acá a Alemania. Y yo le pregunté: por qué te mudas desde Barcelona a Alemania. Clima divino, una ciudad preciosa", empieza diciendo.

Y continúa: "¿Saben lo que me respondió ella? Yo trabajaba tantas horas en Barcelona que yo nunca veía el sol. Literal que la mujer me tapó la boca con lo que me dijo".

Ese relato ha provocado reacciones como estas: "Tal cual, yo hace 15 años que estoy en España ya en proyecto de irme porque acá es solo trabajar y no hay manera de salir adelante".

Otro señala: "Viví 15 años en Barcelona y llevo 3 en Berlín, los beneficios y estabilidad que tengo aquí España no me los daba 😉".

Y uno más: "Lo que los turistas no entienden, es que una cosa es venir de vacaciones a Barcelona y otra es vivir acá, la segunda, un infierno!".