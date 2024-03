Dicen que en su casa viven en una dictadura y el padre les suelta esto 

La usuaria @jimena.bores ha publicado un vídeo en TikTok junto a su hermana y su padre en el que le han hecho preguntas que sus seguidores han dejado en los comentarios.

Una de ellas ha sido sobre qué opinaba de los que decían que en su casa vivían en una dictadura y no ha dudado en responder y matizar todo lo que sus hijas habían dicho en otra ocasión: solo pedir agua en restaurantes, no poder estar sin camiseta, entre otras normas.

"Nuestra casa tiene que ser una dictadura porque si no, no funciona, una cosa es que sea una dictadura y otra que se cumplan las normas de la dictadura", ha expresado el padre.

"Si la madre hablara verían como no todo lo que cuentan es verdad", ha aclarado sobre el tema. Por otro lado, también ha respondido a por qué solo piden agua en los restaurantes en lugar de un refresco como la Coca-Cola: "No te aporta nada".

Muchos usuarios han estado de acuerdo con lo que hace el padre: "Me parece un padre de lo más lógico, no una dictadura, las normas no están reñidas con el cariño y se nota que hay amor del bueno".