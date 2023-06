Un director de banco va a una carnicería: la historia que han oído miles de personas y hace pensar

En las últimas horas se ha vuelto a viralizar en Twitter un texto que narra la historia de un director de sucursal bancaria que se presenta en una carnicería a pedir unas hamburguesas.

Con esta historia, que ya se hizo muy popular en 2021, se trata de poner de manifiesto cómo algunos bancos tratan a los clientes y todas las trabas que tienen que soportar las personas que acuden a recibir servicios.

Todo empieza con el director del banco entrando a una carnicería y el carnicero haciéndole esperar media hora mientras hace otras cosas. Cuando le atendido pide hamburguesas y el trabajador le dice sólo vende este producto los viernes. Después pide chorizos y dice que sólo se venden de 8:30 a 10, los martes y jueves.

"En vista de ello me ha pedido un pollo cortado a cuartos. Yo le he dado el pollo, los cuchillos y las tijeras, y le he dicho que se lo tenía que cortar él. Como era de esperar, me ha contestado que él no lo sabía hacer y que era mi trabajo. Mi respuesta ha sido que por tratarse de la primera vez le ayudaría, pero que en lo sucesivo lo debería hacer él solito. Están disponibles en la página web y en la aplicación móvil las instrucciones de cómo hacerlo", prosigue la historia.

El banquero quiere hablar con el encargado y la respuesta del carnicero es que sin cita previa no era posible.

"Al final, se ha llevado el pollo troceado y una morcilla, de modo que yo le he cobrado el pollo, la morcilla más la correspondiente Comisión de Mantenimiento por el corte del pollo y por la atención prestada ya que no tiene la cuenta Entrecot Megagold Plus que te compromete a comprar dos entrecots máster gold cada 15 días", reza la historia.

La reflexión final es: "¿Te imaginas que tratásemos así a los clientes? Pues así es exactamente cómo nos están tratando en los bancos". Una usuaria de Twitter ha narrado esta fábula y la ha subido a la red social donde en pocas horas cuenta con un alcance de más de 350.000 personas.