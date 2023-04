Dos actrices de 'Betty la fea' explican por qué no pueden decir sus míticas frases

Las actrices de la mítica telenovela de ficción colombiana Betty La Fea Lorna Cepeda y Natalia Ramírez han contado en el programa Tropicana Colombia un aspecto que heredan de la serie.

El presentador del espacio les ha pedido que digan la frase "Marce, la pobreza me está respirando en la nunca" que tanto dio que hablar en su día. Sin embargo, no han podido reproducirla, ya que tal y como han explicado estas frases tiene derechos y no pueden decirlas.

"Es muy lindo que lo pudiera hacer en la gente y decírselo, pero no se puede, no puedo hacer los personajes. Me encantaría pero no puedo", han afirmado, añadiendo que en la obra de teatro sí que lo hicieron, pero que ahí tenían permiso.