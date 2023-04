El vídeo que publicó en TikTok el protagonista de este momento poco antes de entrar con Ana Rosa

El usuario de Tik Tok Gereranio (@geeranio) se ha hecho viral en las últimas horas al compartir en su perfil de la red social el vídeo de cómo una conductora de autobús en Barcelona echaba a un hombre ebrio que estaba acosándola durante varios minutos.

"Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y que te calles. No me hace falta llamar a la policía y perder 20 minutos, ni yo ni ellos. La próxima vez bebes menos o te callas antes. Luego si quieres llámale guapa al de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años y se lo dices a él", le dice la trabajadora, que acaba expulsando al hombre del autobús.

Este vídeo se ha hecho viral al superar el millón y medio de reproducciones y los 200.000 me gusta. Además, el usuario que ha colgado la publicación también ha recibido multitud de comentarios.

Por ello, ha querido ofrecer contexto de la situación en otra publicación publicada en la misma red social. "Queda mucha información. Se están viendo cosas que no son ciertas y me gustaría aclararlo", ha indicado en el vídeo.

Geeranio ha contado que la conductora no echó al varón de primeras, si no que "aguantó muchísimo, varios minutos en los que le decía que qué guapa era o que era la chica más guapa que había visto".

"Le dio la oportunidad de que se fuera atrás del todo, se callara y si no lo echaría, que es lo que pasó", ha añadido.

Se ha defendido de los comentarios que ha recibido criticándole que no ayudara a la trabajadora: "Cuando vi que se levantó de mala hostia, me puse a grabar. Quería grabar lo que pasaba y si obviamente hubiera pasado algo más grave ya me habría puesto en medio".

De nuevo, ha incidido en que ella llevaba tiempo soportando comentarios del hombre mientras conducía y le intentaba decir que se fuera atrás del autobús.

@geeranio Contexto del video donde la conductora echa al chico que la acosaba ♬ sonido original - GeeRaniO

Además, ha terminado informando que el susodicho le está hablando por Instagram y acosándole para que borre el vídeo. "Yo ya me he puesto en temas legales para ver hasta qué punto puedo subir esto", ha concluido.

Este martes, Roger, que es la persona que está detrás de esa cuenta de Tik Tok, ha estado en El Programa de AR y su intervención le ha llevado al trending topic de inmediato. Preguntado por cómo vivió la situación tanto él como el resto de pasajeros y si se quedaron perplejos por la decisión de la conductora, el entrevistado ha dado una respuesta que ha provocado un momento surrealista.

"Pues la verdad es que mira... Llevo dos horas esperando y... ¡me podéis comer la polla! Es que es una vergüenza", ha gritado, mientras se levantaba y se llevaba las manos a sus genitales.

La realización del programa ha cortado de inmediato la entrevista. "Quita, quita, quita que este es un' tarao'. Bueno estas cosas pasan. Estamos en directo", ha reaccionado la presentadora al momento, mientras su compañero Joaquín Prat confesaba que se estaba imaginando lo peor.

"Afortunadamente no le ha dado tiempo a enseñárnosla porque la debe de tener muy fea", ha apostillado Quintana.