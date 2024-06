Dos venezolanos prueban el jamón de bellota y su veredicto es para no creerlo

El creador de contenido Fernando Andrés (@esfernandoandres), un chico venezolano que ha estado de viaje por España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que prueba junto a un amigo el jamón de bellota español.

El tiktoker ha empezado el vídeo, que ha conseguido ya más de 176.000 visualizaciones y 9.400 me gustas, diciéndole a su amigo que esta bandeja de 150 gramos de jamón es el regalo que le ha traído de su viaje a Europa, concretamente de España.

"Esto es el jamón más premium que puedes conseguir", ha comentado el creador de contenido antes de abrir la bandeja, la cual le ha costado 25 euros en una charcutería de Madrid, y ha indicado que en Venezuela tendría un precio de 50 o 60 euros.

"Con 25 euros haces una compra de categoría", ha señalado el influencer, destacando el elevado precio del producto, que está a 200 euros el kilo. "Yo ni siquiera había probado esto en España porque era muy caro en los restaurantes, lo compré para hacer el vídeo y para probarlo aquí", ha relatado.

"Debe ser demasiado sabroso, imagínate un jamón que en España sale a 25 euros", ha comentado el amigo, quien ha añadido que "así se ve el dinero", mientras el tiktoker ha bromeado sobre que su compañero no puede disimular que se le está haciendo la boca agua.

Antes de abrir la bandeja, Fernando Andrés ha explicado que se trata de "pierna de cerdo curada", y que para "hacer el jamón más premium" la alimentación de los cerdos es "de pura bellota", razón por la que se le da ese nombre.

"Llevaba demasiado tiempo fuera de la nevera, ¿con eso no hay problema?", ha preguntado el amigo antes de proceder a probarlo, a lo que el influencer ha contestado sin dudar un segundo: "No sé si hay problema o no, pero yo me lo voy a comer igual".

Finalmente, al probarlo ambos coinciden en que el jamón de bellota es una delicia, y se puede ver como no dejan de comer y de alabar sus encantos: "Un diez de una, está siendo un diez", "Parece una lámina".

Sin embargo, su descripción final ha sido totalmente sorprendente: "Tiene un ligero sabor a jamón serrano pero mucho más intenso, un sabor que te abrasa la boca, que te dilata la lengua...".

"Bueno, vamos a seguir gimiendo mientras comemos jamón de bellota amigos, adiós", ha concluido el vídeo el creador de contenido, encantado con su adquisición.