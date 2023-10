El aplaudido alegato de una camarera tras hacerse viral por lo que suele hacer en su trabajo

Carmen Merina, más conocida como @rayomcqueer_ en TikTok, ha visitado este sábado el plató de laSextaXplica tras compartir un vídeo en la red social que se hizo muy viral en el que se quejaba del salario que percibía en la cafetería en la que trabaja.

Después de que la escena no haya dejado de compartirse en la plataforma, la protagonista ha revelado que "a raíz de ese vídeo que subí, mucha gente me acusó de trabajar mal".

"Yo no trabajo mal, trabajo maravillosamente. Por un factor, la realidad. El hecho de que a mí me de igual el trabajo, no significa que lo haga mal, simplemente relativizo. Me están pagando lo que me están pagando, yo no voy a heredar la cafetería. El jefe no me va a subir ni un euro del sueldo", ha justificado.

La joven camarera justificó que a ella no le importaba si alguien necesitaba pasar al baño y no consumía y ha contado algunos de los mensajes que ha recibido.

"La gente se ha vuelto un poco loca. Parezco peor que Hitler. Agradecidísimo porque mucha gente estaba empatizando con lo que digo, pero luego muchos empresarios diciendo que voy a llevar a pique a la empresa, ha expuesto.

Carmen Merino ha reconocido que ella está haciendo "justo lo contrario, fidelizando a clientes, cuando le dejo pasar al baño". "No voy a decirle que tiene que consumir. A veces una chica tiene que ser un poco más humana", ha sentenciado.

Sus palabras se han vuelto a hacer viral en Twitter y ya acumula más de 214.000 reproducciones. La gente no ha dudado en volver a reaccionar, aplaudiendo su intervención: