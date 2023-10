Una chica deja su currículum en una cafetería y lo que hace después es delirante: el NO, asegurado

El momento de dejar el currículum vitae en un establecimiento, con vistas a una posible contratación, es clave: el aspecto, la conversación y cualquier otro detalle puede hacer que la empresa se interese o no por el candidato.

Pero lo que hizo una chica al dejar su currículum en una cafetería es lo nunca visto. Se lo ha contado una camarera a la cuenta de Twitter @soycamarero y es para ver y no creer.

"Trabajo en hostelería y te quería comentar una cosa que me ha pasado en el turno de hoy", empieza diciendo antes de entrar en materia: "Había una chica ya tomándose una cerveza. Al final se ha tomado tres y hablando de que necesitaba trabajo me ha acabado dejando el currículum. Hasta ahí todo bien".

"Cuando se ha llenado el bar de gente y me he descuidado me ha hecho un simpa. Así, como suena. Después de dejarme el currículum, con todos sus datos, se ha ido sin pagar", relata.

"Después de eso y pasadas como dos horas le he llamado y me lo ha cogido, así que es verídico. Me ha dicho que sí, que me bajaría en esta misma tarde a pagar y, obviamente, he cerrado el bar y no ha aparecido. Te lo cuento porque me ha parecido bastante surrealista", concluye.