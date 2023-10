Trabaja en una cafetería y arrasa con el vídeo que hace diciendo todo lo que le da igual

La usuaria de Tik Tok Rayomcqueer (@rayomcqueer_) ha publicado un vídeo quejándose del salario que tiene trabajando en una cafetería. Lo ha hecho relatando todas las cosas que le debería importar pero que le dan igual.

"Me viene 1 cliente y me dice que le he cobrado de menos por el tamaño del café, porque es grande y ha pagado uno pequeño. Me da igual, llévatelo porque si fuese por mí cogía toda la vitrina de los dulces y te la daba entera", afirma.

Lo mismo cuando a alguien se le cae el café: "Me piden que si les pongo otro, me da igual. Toma otro café". "También me da lo mismo que no hayas consumido para entrar al baño. Entra al baño si tienes que ir, no me debes un café ni una botella de agua, que hay gente que me la compra", comenta.

Más de lo mismo con los cupones descuento: "Me da igual, aunque no los encuentres descuento aplicado". "También me da igual que te sientes en una mesa sin pedirme absolutamente nada. Yo te voy a dar un vaso de agua y me da igual que no bebas y no comas, es que como si te traes un McDonald's", asegura.

La joven remata diciendo que le da igual todo porque va a seguir cobrando por cada hora 5 euros.