El argumento de este hombre para que los tractoristas le dejen pasar es difícilmente superable

Las movilizaciones regionales convocadas están llevándose a cabo en carreteras de zonas como Cataluña, Zaragoza, La Rioja, Toledo o Málaga, generando tensiones: desde los propios agricultores hasta los que circulan por ahí o con la propia Guardia Civil.

En pleno revuelo apareció un hombre en el coche que no podía circular por la vía en Murcia y lo que soltó delante de España se ha hecho viral. El usuario de X (antes conocido como Twitter) @thebtojimenez publicó el vídeo y ya son más de 4.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

"Que hagáis paso un momento, tengo que pasar, ¡qué me estoy haciendo de vientre! ¿Qué quieres que haga?", ha exclamado el hombre. Su declaración no ha pasado desapercibido y los usuarios han estallado de risa por lo inesperado que ha sido.

"No quiero caer en la pesadez pero España es el mejor país del mundo con mucha diferencia del segundo", ha comentado uno de los usuarios en respuesta a la publicación, utilizando un tono sarcástico, que no ha faltado: "No son conscientes de que es abono para el campo".

"Yo después de tomarme un café no respondo de mis actos", ha comentado otro usuario.

El hombre se ha quejado a unos agricultores que han cortado multitud de vías en diferentes puntos de España, demandando precios justos para sus productos y han expresado una preocupación por la competencia desleal que proviene de los productos importados que no cumplen con las normas.