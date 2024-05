La cárcel española de las plagas: cucarachas, ratas y ahora serpientes

Jesus Blasco/Europa Press via Getty Images

En la oficina de funcionarios del centro penitenciario de Melilla apareció, hace varios días, una serpiente. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha asegurado que esto es algo que no había pasado nunca.

El reptil fue encontrado por una funcionaria "que vio algo raro que se movía", según han contado al medio El Faro. Finalmente, lograron sacarla de las instalaciones de la prisión, donde parece ser que la soltaron.

El sindicato, sin embargo, ha denunciado el "abandono, pasotismo, dejadez y absoluto desprecio" que muestra el director de la cárcel de Melilla, Francisco Rebollo, hacia sus empleados, ya que, transcurrida una semana desde aquel incidente, asegura que no se han tomado medidas. "Es una vergüenza lo que están haciendo", ha añadido.

La APFP ha destacado que "no es plato de buen gusto" encontrarse con una serpiente, que, además, se desconoce si es venenosa. Por ello, pide que se tomen las medidas necesarias para que no entren más, porque "esta no es una forma de trabajar".

La aparición de la serpiente en las instalaciones del centro penitenciario se une a la presencia de cucarachas y ratas, a veces en forma de "plagas" en la cocina, según la APFP. Además, han resatlado el “deterioro de muchas celdas que son inutilizadas, ya que no se encuentran en condiciones de habitabilidad, porque no se les realiza el mantenimiento correspondiente”.