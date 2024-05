El nutricionista Pablo Ojeda muestra su impactante cambio físico: "Con 29 parecía mayor que con 42"

El nutricionista Pablo Ojeda, muy conocido por sus numerosas apariciones en programas de La Sexta como Más Vale Tarde, ha impactado en las redes sociales al mostrar con dos fotos el evidente cambio físico que ha experimentado en los últimos años.

Según explica en su mensaje, en las imágenes que ha subido tenía 29 y 42 años. Y es rotundo: "Con 29 parecía mayor que con 42. No es fácil, ¿eh?".

Ojeda señala que las claves son la "constancia, esfuerzo, sacrificio, aprender a decir no, y sobre todo aprende a comerte los cubitos de 'mierda".

"Pero el bienestar, la salud y dormir tranquilo, merecen la pena", zanja el nutricionista, que en una entrevista en El HuffPost ya contó su experiencia.

"Yo he estado en el barro, he estado en el fondo. A mí no hace falta que un paciente me diga cómo se siente porque yo he pesado 140 kilos. Cuando a mí me hablan de 'está así porque quiere' me entra la risa floja. Entonces claro, la persona que está o que me ve, estamos hablando el mismo idioma", señalaba.

"En mis carnes he vivido que esto es un proceso de normalización: hay que entender la comida también como tradición y como cultura, que la mayor parte del tiempo que dependa de mí me voy a cuidar por cuestión de salud, no de peso, pero que hay momentos de ocio que oye, me lo guardo para mí para tomarme un vinito fresquito con un amigo", explicaba.

Y añadía: "Yo nunca te alabaré las bondades del vino o de una palmera de chocolate, pero sí te diré que en un momento muy puntual a veces puede ser más beneficioso que un filete de pollo a la plancha con una ensalada. Y hablo de la salud mental, no de la salud física".