El chef José Andrés monta un revuelo mundial con el mensaje que le ha dedicado al papa Francisco

El chef José Andrés ha generado un buen revuelo en las redes sociales con el mensaje muy directo que le ha mandado al papa Francisco tras las palabras que el pontífice pronunció sobre la guerra en Ucrania.

El papa afirmó que en la guerra de Ucrania se debería tener "el coraje de la bandera blanca" y "negociar", que es una "palabra valiente", para lograr el final del conflicto, en una entrevista a la Radio Televisión Suiza.

"Creo que es más fuerte quien ve la situación, quien piensa en el pueblo, quien tiene el valor de la bandera blanca, de negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es una palabra valiente", dijo el pontífice recogiendo la expresión "bandera blanca" usada previamente por el entrevistador.

Tras ello, José Andrés ha escrito a Francisco en la red social X: "Querido Pontífice: como católico te amo y te respeto. Pero estás equivocado".

"Ucrania no puede izar la bandera blanca. Eso no es coraje, sino rendición... Rusia y Putin deben abandonar Ucrania. ¡Jesús murió en la cruz defendiendo lo que era correcto para los que no tenían voz ni poder!", ha exclamado el cocinero.

"Por favor llame a @KremlinRussia_E para abandonar los territorios ucranianos...", ha añadido el chef.