Preguntan a Carlos Bardem por Kate Middleton y la respuesta que da es insuperable: pura genialidad 

El actor Carlos Bardem ha dado una insuperable respuesta cuando unos periodistas le han preguntado por la sonada fotografía de Kate Middleton, princesa de Gales, por la que ha tenido que pedir disculpas tras evidenciarse que había sido retocada digitalmente.

"Ahí me has pillado en curva", ha respondido el actor, que daba a entender que no se había enterado de qué había pasado. Cuando se lo han explicado, ha respondido: "Yo entre la avalancha de informaciones que colapsan nuestra capacidad de atención día a día, las que me suelo saltar siempre son las que tienen que ver como protagonistas a familias reales, que no me pueden interesar menos".

Y finalmente ha rematado: "No sé quién es Kate Middleton". Ante la sorpresa de los periodistas, el actor ha añadido: "Sí, una que está casada con uno de allí, ¿no?". "¡La futura reina de Inglaterra!", ha respondido un reportero.

"La deseo lo mejor, pero no la conozco de nada. No sé qué le pasa", ha asegurado antes de que los periodistas le dijesen: "Que llegue al trono, ¿no?". "O que no. Yo qué sé. O que hagan una república", ha zanjado Bardem.

Tras el revuelo que se ha montado por la foto retocada, y las teorías de todo tipo que ha generado, la princesa de Gales ha asegurado: "Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. C.".