Jorge Sanz no se corta nada sobre si hay menos libertad que antes: cuenta lo que él vivía de niño

El actor Jorge Sanz, que estos días presenta la película Por tus muertos, no se ha mordido nada la lengua cuando le han preguntado si, como creen algunos rostros conocidos, ahora hay menos libertad que en épocas pasadas, como los 80 o la Transición.

En una entrevista en Marca, a Sanz le han preguntado si cree que es cierto que cada vez hay menos libertad y "hay que tener más cuidado sobre todo a la hora de hacer humor".

"Al revés, creo que estamos mejorando mucho como sociedad. Ahora, que cada vez es más difícil hacer humor, sí, pero es que el humor es síntoma de inteligencia. Lo que pasa es que venimos de ser una sociedad muy especial. Yo empecé en la época del destape y vi cosas que se aceptaban como normales pero que no eran normales y que si te las hacían a ti, te jodía", ha aseverado.

Cuestionado sobre qué cosas vio, Sanz ha recordado que él comenzó a trabajar en el cine "siendo un crío a finales de los 70" y ha asegurado que "ahí se usaba la libertad en exceso".

"Era la época del destape, que era muy desagradable para las mujeres, y la industria era muy pequeña, entonces había unas reglas y tú decidías si jugabas con esas reglas o si no jugabas y te dedicabas a otra cosa. Lo que pasa que yo era un niño y eso era normal, entonces no se me ocurrió reaccionar", ha admitido.