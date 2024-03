El comentario que le ha dejado su profesora en su TFM es aún mejor que el 10 que le ha puesto

Los trabajos de fin de máster (TFM) son el último quebradero de cabeza al que se enfrentan los alumnos y por eso, cuando todo acaba, se suele dar un momento de paz mental que es difícilmente superable.

Pero más paz mental si cabe da que la profesora te ponga un 10 y que encima te deje un comentario tan maravilloso como el que ha compartido en X, anteriormente Twitter, una usuaria.

"Hice mi TFM del marketing de Taylor Swift y el impacto económico del Eras Tour y me lo ha corregido una swiftie. vamos no me jodas", ha señalado compartiendo la nota en cuestión que le ha puesto la docente.

Sobre su trabajo ha dicho: "La estructura del proyecto final de máster también es correcta, la redacción clara y limpia, ha utilizado términos apropiados para el nivel de estudio y relacionados con la temática del máster. Así como también, las frases de las canciones al inicio de cada apartado relacionadas con el mismo es algo que le da el broche de oro a su proyecto".

Después le ha dicho que la nota que tiene es un 10 y que le da la enhorabuena. Pero, sin duda, el mensaje final es lo más: "Un saludo cordial de una swiftie [seguidora de Taylor Swift] a la que le ha encantado leer tu proyecto".