Una andaluza que vive en Valencia habla de lo que nadie cuenta de vivir ahí en fallas

Una joven granadina que vive en Valencia ha publicado un vídeo en el que habla de lo que supone para muchas personas que no soportan los petardos vivir en la ciudad en plena época de fallas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Llevo todo el día trabajando en casa y llevo todo el día escuchando petarditos de fondo porque evidentemente estoy en Valencia y mi pregunta es: quien inventó en su día los petardos no sé con qué función lo hizo", ha empezado diciendo en un vídeo grabado en la semana previa al inicio de las fallas.

Después ha contado que "hay pocas cosas" que tolera menos que los petardos: "De hecho la semana que viene me vuelvo a Granada. Me rabia porque me encantaría poder pasearme por Valencia, ver cuando ponen todas las fallas. Me parece precioso todo eso".

Ha añadido que no puede entender el sentido de los petardos: "Lo siento mucho. Perdonadme si es vuestra tradición y es vuestro tal pero no le encuentro la lógica". Ha señalado que en Andalucía bailar sevillanas no hace daño a nadie y tirar petardos puede hasta provocar un accidente.

"Si alguien me dice el sentido que tiene una mascletà... en qué momento se decidió que la gente se iba a reunir en la plaza del pueblo a ver petardos reventarse. Os juro que no lo proceso", ha apostillado.

Por último ha señalado que en estas fechas tiene que "huir" del centro de Valencia porque hay mucha gente y hay petardos por todas partes: "Pienso en esa gente que tiene patologías a las que los ruidos fuertes le pueden suponer un problema, pienso en los animales y pienso, ¿realmente es necesario?".

La tiktoker ha explicado que esto lo ha dicho muchas veces en Instagram y que hasta gente de Valencia le ha dicho que se tiene que ir de su casa durante las dos semanas de fallas porque las mascotas lo pasan mal. También le ha hablado gente que vive en calles donde hay fallas y hay fiesta a todas horas.