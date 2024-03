Un conocido 'youtuber' va a Cataluña y se sorprende de lo que ve: no es lo que le habían contado

Antonio Gutiérrez es un conocido creador de contenido con más de medio millón de seguidores entre TikTok, Youtube e Instagram, donde suele hablar, entre otros asuntos, de polémicas relacionadas con el peso.

Ahora, un vídeo suyo en TikTok durante un viaje en Cataluña no deja de comentarse ni en la red social china —donde lo han visto más de 400.000 personas— ni en X, anteriormente Twitter, donde también ha generado debate.

Este creador de contenido ha contado que está en Cerdanyola del Vallés y que al principio tenía "miedo" de que le hablasen en catalán y de no enterarse de nada porque es de Málaga y de lo tratasen "raro".

Pero nada de eso ha ocurrido: "De verdad, una maravilla. Me está tratando la gente increíble, muy amable. Todo el mundo me habla en español, claro que hablan en catalán, es lógico, pero yo hablo en español y me contestan en español".

Después ha querido centrarse en "los bulos que nos han contado" sobre que en Cataluña no se puede hablar en castellano: "De momento a mí todo mentira. Gente increíble y muy contento. Así que, me mola Cataluña la verdad".

"Estoy en Cataluña y estoy muy sorprendido del buen trato y de lo normal que es todo pese a lo que me habían contado", ha escrito él mismo en el vídeo que ha subido a TikTok contando su experiencia.