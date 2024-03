Javier Cámara da una de las respuestas más sensatas al dirigente de Vox que les llamó "señoritos"

El actor Javier Cámara ha dado una tranquila y sosegada respuesta al dirigente de Vox Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien aseguró que la gente del mundo del cine son "señoritos" que viven de películas "que no ve nadie".

En una entrevista con eldiario.es, el actor ha señalado que, en su opinión, esa postura "ni cala ni se asienta" en la sociedad.

"Son insultos que se echan al aire y que calará donde cale, pero yo creo que para nada. No hay más que salir a la calle y ver la aceptación y la popularidad que tienen muchos y muchas artistas y muchos cineastas", ha subrayado.

Y ha rematado: "El amor, el cariño que se recibe en la calle. Eso, frente a una palabra de un tipo estentóreo que ha dicho una barbaridad... Es que no entro ni al trapo. Es que es mentira".

El actor Javier Gutiérrez también reaccionó recientemente, en este caso en una entrevista en el diario Sur, a las palabras de Gallardo.

"Los actores no somos precisamente señoritos. Yo no me veo como un señorito, sino como una hormiguita", dijo.

"Somos artesanos, somos obreros de este oficio. Y en ese sentido yo me reconozco en el trabajador que se levanta a las seis de la mañana y trabaja diez horas, y resta ese tiempo a sus hijos", añadió.