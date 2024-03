El discurso de una mujer que sufrió acoso sobre el (no) perdón que no deja de compartirse

"Cristina, que llama desde Málaga", es una de las muchas personas que sufrió acoso en el colegio, lo que ahora se conoce como bullying, aunque en su época el término todavía "no existía". Ha llamado este miércoles a Hoy Por Hoy (Cadena Ser) para contar lo que vivió, junto a José Luis Sastre.

Tras pedirle que contara "su experiencia en torno al perdón", así ha empezado la oyente a relatar su historia: "Quería compartir la vez que más me ha costado pedir perdón y la que más me ha hecho reflexionar sobre lo que significa y las implicaciones de ello".

Cristina tiene ahora casi 48 años y fue "una de las afortunadas de vivir la época del acoso en el instituto", ha dicho con tono muy irónico, lo que en esa época llamaban "te ha tocado". Sufrió "durante cuatro años todo tipo de denigraciones, humillaciones...".

"Sobrevives a eso ignorándolo, olvidándolo... Pasados 20 años, una persona me localizó por redes sociales y me escribió una perorata tremenda y larguísima disculpándose por todo lo que había hecho, pidiéndome perdón. A mí aquello me revolvió muchísimo y me hizo llorar, pero también me hizo reír", ha continuado relatando.

De hecho, consiguió, "con la dignidad y la endereza" que le quedaba, "contestarle que (ella) no era un cura, que si quería perdón llamase a un cura, porque tenía la sensación de que si le perdonaba, era muy indulgente", ha dicho dejando atónito a Sastre.

"Yo tenía que aprender a vivir con lo que me habían hecho y él tendría que aprender a vivir con la conciencia de lo que había hecho (...) Creo que hay cosas que no hay que perdonarse, sobre todo para que no las volvamos a hacer", ha opinado la oyente.

Así que no, ella no perdonó, ha confesado. Para terminar, ha expresado cómo se sintió al comportarse así: "Totalmente liberada. No me sentí peor persona y no sentí que luego fuera a ir a ningún inferno de nada porque yo ya había estado allí. Así que me sentí muy bien".