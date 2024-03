Esto dijo Ayuso la primera vez que fue a Ecuador con 22 años: efectivamente hay muchas reacciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está de viaje oficial por Latinoamérica y ha visitado Chile, donde ha dado diversas charlas y entrevistas que han dejado algún que otro titular curioso.

Durante su visita a la Universidad de los Andes el pasado lunes, con la que pone punto final a su viaje oficial a Chile, Ayuso habló de un viaje que hizo con 22 años con una amiga a Ecuador.

"Cuando tenía 22 años aproximadamente, no me habían dado las notas de la última asignatura y me fui con una amiga a Ecuador, a la aventura. Cogimos un avión y diez u once horas más tarde, al llegar, vi que éramos lo mismo. Llegué y dije ¡pero si hablamos el mismo idioma! Acostumbrada a tener Londres a dos horas y hablar inglés, Francia 'al ladito' y en francés... Entonces me pareció fascinante cómo no habíamos sabido sacar provecho de algo tan fuerte como tanto en común", ha afirmado la presidenta del PP de Madrid.

Unas declaraciones que han dado mucho juego en X, anteriormente Twitter, donde muchos usuarios se han quedado sorprendidos de que Ayuso no supiese, antes de llegar a Ecuador, que allí se hablaba español.