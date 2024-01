El dueño de una pequeña tienda explica razonadamente el motivo por el que no admite el pago con tarjeta

El usuario de TikTok Álex Gómez (@alex.gamy), un propietario de una pequeña tienda de alimentación, ha hecho un vídeo explicando todo lo que hay detrás de las operaciones que se hacen con tarjeta. Él no deja pagar en su negocio de esta forma obligando a que sea en efectivo.

"No ofrezco el servicio de pago con tarjeta a mis clientes. Lo primero porque cuando fui al banco a informarme del tema del datáfono me exigían una cuenta de autónomo con 1.000 euros, que tenían que estar siempre en la cuenta. Es decir, 1.000 euros míos que no puedo utilizar y ellos sí", afirma.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Después indica que el alquiler del datáfono que le pedían era de 18 euros: "En esto estaba de acuerdo porque es una cantidad razonable".

Además, subraya que también tenía que hacer un mínimo de ventas con tarjeta que sumaran 600 euros al mes. "Si tú no llegas a ese mínimo de venta con tarjeta te penaliza, me ponían una penalización de 52 euros", concreta.

Otro factor es que el banco se queda un porcentaje de las ventas que se hagan con tarjeta: "Por eso lo promueven. Les interesa y mucho. Varía la cantidad, en mi caso era un 4%, pero para que se quedaran con ese 4% tenía que contratar una serie de cosas".

"Si no lo hacían se quedaban con el 7%, es decir, un porcentaje del fruto de mi trabajo y esfuerzo se iba para el banco y para ser explotado me hubiese quedado en la empresa privada", añade.

Finalmente, acaba haciendo una reflexión: "Promover el pago con tarjeta es una forma de esclavizarnos financieramente hablando. Esto se soluciona con un cartel diciendo que no se admite el pago con tarjeta".

"En el pequeño comercio perjudica y mucho su existencia. A las grandes empresas quizás sí les puede interesar porque el daño es menor, pero para el pequeño comercio es terrible", termina. De hecho hace una demostración explicando que si en 2023 el 100% lo hubiera cobrado con tarjeta y el banco le hubiera puesto un interés mínimo de un 4% se habría quedado con 2.500 euros.