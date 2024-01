Se monta un tenso debate tras lo que le pasó a una persona que viajaba sola en avión 

Thomas M Barwick INC via Getty Images

Ceder o no ceder un asiento de un avión, autobús o tren cuando un viajero solitario tiene el sitio central en una fila de tres y los otros dos están ocupados por una familia. Ese es el debate que se ha montado en Reddit tras el testimonio de una persona y que ha sido recogido por la revista New York Post.

Tal y como se cuenta en la publicación, una viajera que iba sola se negó a ceder su asiento del medio, separando así a una madre y a su hijo pequeño. "Cuando subimos al avión, fui directamente a mi asiento, que era el del medio, me senté y saqué los auriculares cuando llegaron la madre y el hijo", explicó la usuaria.

Según relata, ellas tenían el asiento de la ventana y el del pasillo, mientras que ella ocupaba el del medio de los tres. "Directamente, la mujer me exigió que debía sentarse junto a su hijo y yo debía sentarme en el pasillo para que ella pudiera sentarse junto a él”, prosiguió contando, tal y como cita la mencionada revista.

La viajera le argumentó educadamente que no le gusta sentarse en el asiento del pasillo y le contestó que no quería cambiar de asiento, que en todo caso lo haría si se sentaba en el de la ventana. "Ella continuó gritando que necesitaba el asiento y que no aceptaría que su hijo tuviera que ceder su asiento porque es un niño y merece el asiento junto a la ventana”, le replicó, según cuenta.

Hasta tuvo que intervenir una azafata, que le comentó a la mujer que hacía bien en conservar su asiento original. De hecho, la madre tuvo una actitud molesta con ella. La revista recoge que la molestó durante el viaje y que cuando fue al baño a la vuelta se encontró con sus pertenencias arrojadas al pasillo, algo que hizo que volviera a intervenir la azafata.