El enfado de una argentina por lo que le hacen algunos españoles al hablar

La usuaria argentina de TikTok @lolacaballerrrrrr ha contado que en ocasiones la molestan por cómo pronuncia algunas palabras que llevan la letra 'ñ' como "España", "bañar", o "año".

"¿Soy la única argentina a la que la molestan por decir 'baniar' en vez de 'bañar'?", ha preguntado en el vídeo, que ha recopilado más de 40.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta'.

Según ha contado, no le sale específicamente como se suele pronunciar en España. "Todo el mundo me hace bullying por no decirlo como lo dicen en este país", ha afirmado.

"Año, bañar, España... Yo no creo que lo esté pronunciando mal", ha insistido. Los usuarios se han volcado con ella en los comentarios, manifestando que no importa cómo lo pronuncia, sino que es más importante que lo escriba correctamente, "luego está el encanto de la pronunciación de cada provincia o país".

Para otros, ha sido "adorable". Una usuaria ha relatado que notó ese tipo de pronunciación cuando su amiga argentina decía "Espania". "Dilo como te de la gana", ha expresado otro usuario.