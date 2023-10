'El padre de España' muestra su lado más personal y desvela si se siente tan patriótico como aparenta

José Antonio, más conocido en redes sociales como 'El padre de España', un término apodado por sus propios fans, encontró en TikTok la forma de salir de una depresión en la que llevaba sumido meses.

Y así cuenta en El HuffPost cómo empezó todo: "Comencé a buscar actividades que me ayudasen a distraerme. No era usuario de la plataforma, pero mi hija me mandaba vídeos que creía que podrían gustarme".

"Ama a su patria por encima de todas las cosas y luce orgulloso la bandera de España, pero..." José Antonio, más conocido en TikTok como 'El padre de España

A raíz de todo ese contenido que consumía y con el objetivo de encontrar una escapatoria y evadirse de la situación que estaba sufriendo, decidió hacer una parodia sobre "cómo actúan los padres cuando van en Metro".

Se define como una persona "muy creativa". De hecho, trabaja en "una gran empresa dedicada a temas de talento y cultura corporativa", por lo que se pasa el día "leyendo, investigando, escribiendo...".

En todo momento asegura que su fin último es entretenerse e "influenciar" de manera positiva en sus seguidores. Pero, ¿quién es realmente 'El padre de España'?

La 'clave' de su contenido

"Es un fenómeno bastante espontáneo", explica el creador, y así lo ejemplifica: "Llego a la oficina y veo que una compañera ha traído unas palmeras de Morata de Tajuña. Saco el móvil, le pido a alguien que me grabe y hago un breve alegato a favor de los dulces españoles".

De lo que se dio cuenta nada más adentrarse en el mundo de TikTok es que el público es "mayoritariamente joven", por lo que pensó que "ver a un cincuentón barbudo contando su vida no les iba a interesar mucho".

Por eso, para "conectar con ellos", empezó a usar la muletilla "POV: mi padre…". A pesar de que es un proyecto totalmente "personal", desvela que su hija le da "muy buenos consejos", por lo que prefiere que sea ella quien le grabe.

El tiktoker reitera que es un contenido muy improvisado, y relata esta anécdota: "Me voy a comer, veo la pechuga de pollo, me viene una idea a la cabeza, saco el móvil y le pido al primero que pasa que me grabe".

​El lado bueno de las redes sociales

En los últimos años, en España han aumentado los problemas relacionados con la salud mental, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque "las redes sociales no son perjudiciales en sí mismas, hay personas especialmente vulnerables que tienen un riesgo mayor de hacer un mal uso de ellas", como los adolescentes, advierte el catedrático en psicología Enrique Echeburúa.

En este sentido, José Antonio se muestra "moderadamente optimista" porque cree que "ayudan a chavales que lo están pasando mal a poner de manifiesto su situación para buscar apoyo externo".

Para él, esto "es algo mucho más positivo que el oscurantismo que había" en su época, en los años 70, 80 y 90. Sin embargo, es consciente de que también "pueden amplificar situaciones de bullying".

¿Hablamos de futuro?



Al preguntarle por su recorrido en los redes sociales, José Antonio lo tiene claro: "Ya tengo un empleo que me encanta. Mi actividad en redes es un entretenimiento. Si cobrase por ello sería un trabajo y eso le haría perder el encanto que tiene".

También argumenta que su audiencia es "muy joven", por lo que "salir recomendando un producto simplemente" por dinero le parece "un engaño hacia todos ellos". Tampoco le gustaría "tener que depender económicamente" de ellas, puntualiza, ya que, en su opinión, "eso te lleva a hacer cosas con las que no siempre estás de acuerdo".

De lo que sí tiene muchas ganas es de hacer colaboraciones con otros creadores de contenido y así lanzar nuevos "proyectos creativos", aunque por ahora no ha tenido la oportunidad.

Confiesa, además, a qué personas tiene en mente: "Me encantaría llegar a conocer a Ibai Llanos, pero sobre todo a Antonio Banderas, para poder contarle la historia de cómo su colonia me ayudó a superar un mal momento. Me gustaría agradecérselo en persona".

Y hace una petición: "Si alguien tiene algún proyecto interesante, que me escriba, soy mucho más accesible de lo que parece".

Terreno político: la curiosidad de muchos

En cuanto al asunto político, lo primero que adelanta es que nunca ha sido "especialmente de derechas ni especialmente patriótico", al contrario de lo que demuestra 'El padre de España'.

Pero admite que, a raíz de la creación del personaje, cada vez lo es un poco más. "En cualquier caso, 'El padre de España' está muy por encima de la mediocridad de la política española actual y está encantado de gustar a personas de cualquier ideología", añade.

No obstante, aunque la figura a la que representa "ama a su patria por encima de todas las cosas y luce orgulloso la bandera de España, también se pronuncia a favor de los derechos del colectivo LGTBI+, lee poesías de Federico García Lorca y exigió la dimisión de Rubiales…", matiza para terminar.