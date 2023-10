Carlota Boza se moja y elige entre 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva'

La actriz Carlota Boza, famosa por dar vida a Carlota Rivas en la serie de Telecinco La que se avecina, se ha pasado por el podcast Animales Humanos y ha revelado algunos detalles de su vida tanto personal como profesional.

Por ejemplo, ha contado que hay mucha familiaridad entre el reparto de actores, incluso lo ha descrito como "una familia real". "Yo cuando empecé la serie desayunaba, comía y cenaba", ha recordado, ,contando que incluso se tuvo que saltar clases del colegio por el rodaje.

En cuanto a la rivalidad entre dos de las series más míticas de la televisión en España, como son Aquí no hay quien viva y La que se avecina, la joven actriz se ha posicionado en el barco de Aquí no hay quien viva.

"En algún momento he llegado a dudar de cuál me gusta más, pero es que tengo un cariño especial a personajes de Aquí no hay quien viva. Hay actores que me encantaban y que luego no he grabado con ellos en La que se avecina y sí en otros proyectos y me he sentido muy feliz", ha afirmado, poniendo el ejemplo de Diego Martínez.

También ha confesado que el mundo de ser influencer le da "más miedo" y por ejemplo ha contado que cada vez que va a una discoteca le ponen la canción del Mandanga style de la serie. "Y ahí dices, me voy", comenta.

Por último, también ha contado que la sobrina del rey Felipe VI, Victoria Federica, es amiga suya.