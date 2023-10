El Planetario de Madrid pone en órbita a Juan del Val con una réplica tan sencilla como aplaudida  

El planetario de Madrid se ha metido de lleno en las polémicas palabras sobre las constelaciones del guionista y escritor Juan del Val en El Hormiguero, el programa nocturno de Pablo Motos en Antena 3.

En la parte final de la tertulia política del pasado jueves, el tertuliano se metió con "los pesados de las constelaciones". "Mira qué bien se ve Orión, ¿no lo ves? Ni lo veo ni me interesa. Yo no he visto una constelación de esas en mi vida. Ni la Osa Mayor... ¿tú has visto una de esas Pablo, de verdad, de verdad?", le preguntó a Motos, que dijo que no.

Y prosiguió: "Es que de verdad y todo el mundo Casiopea, Orión y yo no entiendo nunca nada. Que no, que no me interesa".

Unas palabras a las que respondió el astrofísico Rodrigo González Peinado en Twitter: "'Los pesaos de las constelaciones'. 'No he visto una constelación en mi vida'. 'Ni veo Orión, ni me interesa verlo'. Regocijarse en la propia ignorancia es solo propio de ignorantes. Y no es algo de lo que presumir".

"Afortunadamente, estoy convencido de que la astronomía tiene mucho más que aportar al progreso de la sociedad que programas como este", comentó en otro tuit muy difundido en Twitter.

Ahora, el Planetario de Madrid ha querido responder a Del Val y a Pablo Motos con un mensaje que va con un dardito final: "Invitamos a Pablo Motos y a Juan del Val, de @El_Hormiguero al Planetario a enseñarles, no solo la Osa Mayor y Orión, sino las otras 86 constelaciones que podemos ver en el firmamento... Es fácil verlas si sabes dónde buscar".