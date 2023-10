Un astrofísico responde a este comentario de Juan del Val en 'El Hormiguero' 

Un vídeo de El Hormiguero del pasado 5 de octubre sigue dando que hablar varios días después en Twitter. El protagonista del fragmento es Juan del Val cuando, en un momento de la tertulia política, hizo uno de sus famosos momentos criticando algo que no le gusta.

En esta ocasión se centró en hablar de "los pesados de las constelaciones". "No te metas en eso Juan", le avisó una de las hormigas en vano. "La Osa Mayor...", ha dicho del Val antes de que Nuria Roca contase que hay una aplicación del móvil donde se pueden ver.

El guionista y escritor ha proseguido: "Mira qué bien se ve Orión, ¿no lo ves? Ni lo veo ni me interesa. Yo no he visto una constelación de esas en mi vida. Ni la Osa Mayor... ¿tú has visto una de esas Pablo, de verdad, de verdad?". "No", ha dicho Pablo Motos.

"Es que de verdad y todo el mundo Casiopea, Orión y yo no entiendo nunca nada. Que no, que no me interesa", ha finalizado. Motos ha contado después que a él le regalaron un telescopio profesional con el que sólo observó la luna. Después se lo tiró a un pie y lo reventó.

A este fragmento que ha colgado en Twitter la cuenta oficial de El Hormiguero ha respondido el astrofísico, planetarista y divulgador científico, Rodrigo González Peinado, de forma contundente.

"Los pesaos de las constelaciones" "No he visto una constelación en mi vida" "Ni veo Orión, ni me interesa verlo". Regocijarse en la propia ignorancia es solo propio de ignorantes. Y no es algo de lo que presumir. Gracias a @Lara__mur por el aviso", ha señalado González Peinado.

En otro tuit ha escrito: "Afortunadamente, estoy convencido de que la astronomía tiene mucho más que aportar al progreso de la sociedad que programas como este".

Por último, en vista de la repercusión que ha tenido su respuesta a Juan del Val, ha querido dejar alguna noticia más relevante: "El jueves despega la misión #Psyche de la @NASA. Aquí un pequeño resumen".