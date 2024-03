El producto de Lidl que cuesta un euro y arma revuelo: "Lo he traído al trabajo incluso"

La cadena de supermercados Lidl ha vuelto a demostrar que hay algo en lo que pocos pueden igualarle: crear unos revuelos tremendos en las redes sin ningún coste y consiguiendo una enorme promoción de alguno de sus productos.

En este caso se trata de unos ambientadores para armario que vende en sus tiendas con dos tipos de olores: uno de jazmín y otro de algodón.

Ha sido la usuaria de X @lauraizaguirrep quien lo ha recomendado, provocando cientos de 'me gusta' y decenas de reacciones.

"Hoy quiero recomendaros estos ambientadores para el armario. Son de Lidl y huelen increíble… Es que la ropa huele a recién sacada de la lavadora, me encantan. Valen 1€ creo 😊", ha escrito.

Son muchos los que preguntan si el olor dura realmente, ya que en otros productos de este tipo no es así. "Lo tengo hace una semana y siguen oliendo. Suelen durar un mes o así", ha respondido la autora del mensaje, que se lamenta de que otros que ha probado "no duran ni dos días".

Y ella misma ha explicado: "Lo he traído al trabajo incluso, lo he puesto en el armario donde tenemos la ropa y me dice mi compañero, tíaaaaaa, pero si huele a recién lavado jaja".