El troleo de Messi a Ibai Llanos después de ganar el Balón de Oro: "Ahora cambia de tema el hijo de..."

El internacional argentino, Lionel Messi, se ha llevado a casa su octavo Balón de Oro. El fichaje estrella del Inter de Miami en la MLS de Estados Unidos y Canadá, ha acudido este lunes al Teatro Chatelet de París para recoger el trofeo que lo nombra mejor jugador del año en una gala en la que la española Aitana Bonmatí ha recogido el correspondiente a la categoría femenina.

Con el octavo Balón de Oro, Messi también se convierte en el futbolista más premiado en la historia del galardón, que cada año entrega la revista France Football. "No sé si soy el mejor de la historia. No me interesa. El hecho de que se diga que estoy entre los mejores para mi ya es un regalo, algo muy especial", aseguró después de recoger el premio, en un discurso en el que repitió varias veces que el Barça es "el mejor equipo del mundo".

Ya lejos del escenario, Messi ha respondido a las preguntas de algunos medios y ha tenido tiempo de conectarse a un directo de Ibai Llanos en Twitch, quien ha retransmitido la gala del Balón de Oro. Ambos tienen una buena relación (el vasco fue el primero en entrevistar al astro argentino después de salir del Barça) pero lo que no se esperaba uno de los fundadores de la Kings League es el troleo épico que se ha marcado Messi después de recoger su octava pelota dorada.

Ocurría cuando Ibai Llanos felicitaba a Messi por su conquista cuando, después de agradecerle la felicitación, el astro argentino le lanzaba el órdago: "Estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mandaste mensajes y lo hiciste todo público. No te voy a contestar más ahora porque lo haces todo público. No tienes privacidad", apuntaba el futbolista con una sonrisa en la cara.

Ibai, mientras, intentaba justificándose asegurando que había borrado los mensajes que le había enviado y que no los había mostrado. "Te contesté bien, de buena honda y vos lo enseñáis delante de todos", le espetó Messi, mientras el streamer vasco insistía ene que no había mostrado nada. "No lo mostraste pero lo dijiste. La próxima vez no te contesto más", sentenció el de Rosario.

Atrapado, Ibai intentó conducir la conversación a terrenos más serios preguntándole cómo se sentía después de ganar su octavo Balón de Oro, pero Messi lanzaba un comentario que le arrancaba una carcajada a ambos protagonistas de la escena: "Mira como cambia de tema el hijo de puta...", apuntaba el argentino.

Un comentario que Ibai ha compartido en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter): "El momento en el que me llama hijo de puta y luego nos ponemos a hablar como si fuera una entrevista seria qué ha sido", ha escrito el streamer en un tuit que en apenas una hora ha recibido más de 36 mil 'Me Gusta'.