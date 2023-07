El vídeo de un concurso de 'equitación' en Finlandia llega a TikTok y las reproducciones no cesan

Los concursos de equitación siempre han atraído a muchos visitantes. Pero en Finlandia le han dado una vuelta al concepto de los caballos y el vídeo está triunfando en TikTok. Las reproducciones no hacen más que aumentar a cada minuto porque no hay quien no quiera ver esta peculiar competición.

El vídeo lo ha subido a TikTok el usuario @romanus2808 y en él se puede ver lo que aparentemente es un concurso de equitación al uso. Sin embargo, no lo es. En los primeros segundos, las imágenes que pueden verse son las de una valla de salto habitual. Pero después, todo cambia.

Se puede observar cómo una mujer va 'montada' en un caballito de palo haciendo el recorrido destinado normalmente a los equinos. Y, como no podía ser de otra manera, tiene que saltar al igual que lo hacen estos animales. El público jalea y aplaude para animarle y la concursante logra un salto 'olímpico', ya que incluso supera la altura que puede alcanzar uno de los caballos.

El vídeo ha cosechado ya más de 361 mil 'me gusta' y más de 3.000 comentarios. Pero lo más llamativo son las visualizaciones, que no paran de aumentar. Esta 'equitación vegana' ha conseguido ya cerca de 4 millones de reproducciones.