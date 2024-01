En Argentina resumen en tres palabras rotundas lo que pasó entre Pablo Motos y Sofía Vergara

La entrevista que Pablo Motos le hizo a Sofía Vergara a principios de esta semana en El Hormiguero está dando tantísimo de qué hablar que ya ha cruzado fronteras, y hasta el Atlántico, y se está comentando en otros países, como Argentina.

El programa Duro de domar, que la cadena C5N emite en 'prime time', se ha hecho eco de las respuestas de la actriz al presentador, que muchos consideran auténticas pullas, y lo ha resumido con un rótulo muy expresivo.

"Sofía Vergara fue a El Hormiguero y picó al conductor", se puede leer en pantalla mientras se muestran algunas de las respuesta que la actriz dio a Pablo Motos.

"Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien puestos los puntos en El Hormiguero de España", acaban diciendo en ese programa de la televisión argentina.

Todo ello tras una entrevista en la que está siendo especialmente sonada la réplica que Vergara dio a Motos cuando éste quiso sacar punta por cómo pronunciaba Modern Family.

"Ah, ¿hablas mejor inglés que yo? ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?", le replicó Vergara.

Motos también soltó: "Hay una cosa que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira. Y es que eres rubia natural". Y ella no se cortó: "¿Tú naciste con ese pelo de ese color, te lo teñiste? Entonces, por qué me lo voy a teñir yo".