Explica a qué tienen mucho vicio los finlandeses y a muchos españoles quizá se les caiga un mito

La usuaria de TikTok @anaaconrado, una española que se ha hecho muy popular explicando aspectos cotidianos de la vida en Finlandia, ha derribado un mito muy arraigado en muchos españoles: el de que la vida en aquel país es completamente ejemplar.

"Una de las cosas que me dijo alguien de aquí, de Finlandia, es que los finlandeses están viciados a todo lo que vicia", empieza advirtiendo.

"Como sabemos, al tema del alcohol están bastante viciados. Sabemos que le dan al alcohol, sobre todo yo creo que es por el frío, pero bueno", señala.

Y luego pone el énfasis en otro aspecto: "Y otra de las cosas a la que están muy viciados es a las tragaperras. Pero a un nivel exagerado".

De hecho, explica que "en todos los supermercados hay tragaperras, en todos": "En unos más en otros menos, depende del tamaño del súper. Pero es que siempre están llenas de gente".

"Es lo que me impacta, que vas al supermercado y siempre están las máquinas tragaperras llenas de gente. Los ferris tienen salón de juego, en los barcos. Llenos de tragaperras. Están viciadísimos, me parece exagerado el vicio que tienen al juego", avisa.

Entre los comentarios a la publicación abundan los de usuarios que señalan que en España también hay mucho vicio. Y la propia autora ha respondido: "Yo no he dicho que no hay vicio. Solo se que en Finlandia hay mucho más, pero en ningún momento he dicho que no haya en España".