Encarga una tarta, le llega con pelos y el argumento que da la tienda es terrible

La usuaria de X @LaRomicita13 ha publicado la tarta que le ha llegado a casa tras encargarla por Internet para advertir del "cuidado" que hay que tener cuando se encargan online este tipo de preparados, en vez de comprarla de manera presencial.

"Tengan cuidado con lo que compran en Internet. Y a los emprendedores de alimentos... ¡tengan cuidado con lo que venden!", ha escrito la tuitera tras enseñar la conversación de WhatsApp que ha tenido con la responsable de la empresa.

Y estos son los mensajes que le ha enviado la clienta: "Disculpa. He visto la gelatina (del pastel) y he notado que tenía un pelo por dentro. Se lo he retirado, pero cuando le he quitado la tapa en la cocina, he chequeado bien y tiene muchos pelos, como si fueran de alguna mascota. Me da mucha pena, pero así no puedo dársela a mi mamá".

Tras facilitarle fotografías y vídeos para demostrar lo que decía, la persona encargada le ha dicho que los pelos "son del mango", y, con tono molesto, le ha asegurado que tiene "cuidado" cuando cocina. Aún así, le ha dado a entender que podía devolverla.

La respuesta ha generado multitud de reacciones porque los mencionados pelos no parecen de una fruta, ya que son largos y oscuros, a diferencia de los del mango. De hecho, para concluir con el relato, la joven ha publicado una fotografía editada de un mango con peluquín, dando a entender que la contestación no le ha convencido nada.