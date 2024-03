Nadie ha hablado más claro que Julia Otero sobre lo que rodea a Ayuso: es absolutamente cristalina 

La periodista Julia Otero se ha referido con toda claridad a los escándalos que rodean a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y al jefe de gabinete de ésta, Miguel Ángel Rodríguez.

"Hoy vuelve a ser el día del novio. Una semana después de conocerse la denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, vamos a hablar de la tinta de calamar", ha empezado diciendo Otero en su programa de Onda Cero, Julia en la Onda.

"Desde que oímos hace ya muchos años, durante el Gobierno Zapatero, aquello de que la Gürtel no era una trama del PP, sino contra el PP, ya no extraña a nadie que ahora diga la presidenta de Madrid que lo de su pareja es una trama de los poderes del Estado contra un particular y una adversaria política", recuerda la periodista.

"La estrategia está muy ensayada, aunque sin éxito, porque el caso Gürtel recordemos que tiene ya sentencias firmes que señalan al partido como partícipe a título lucrativo de esa trama corrupta. En este caso no hablamos de eso, no hablamos del partido de Ayuso, pero sí de su entorno personal otra vez", subraya.

Y es entonces cuando Otero es clarísima: "Unamos a esta situación delicada en lo personal y lo político a un jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que amenaza a periodistas con triturarlos y cerrarlos el diario. En una conversación de WhatsApp privada que se ha hecho pública, cosa que ha sido muy afeada por el amenazador".

"Como si las amenazas se hicieran a la luz del día y ante un micrófono, ¿verdad? Las amenazas siempre son privadas porque los amenazadores pueden ser indeseables, pero no suelen ser tontos", zanja Julia Otero.