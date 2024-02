Enseña la fecha de caducidad de la masa de pizza que ha comprado y a algunos les estalla la cabeza

El usuario de la red social X @almorenito82 ha provocado numerosos comentarios y risas por la fecha de caducidad que figura en una masa de pizza que ha comprado en el supermercado.

"Me he comprado esta masa para pizza que no caduca jamás", ha escrito junto a una foto del producto en cuestión, donde se ve que lo idóneo es consumirlo preferentemente antes del... 30 de febrero de 2024.

Es, lógicamente, un error dado que, aunque este año es bisiesto, es imposible llegar a un día que jamás existe.

Un usuario ha respondido rápidamente: "Pero este año es bisiesto". Y otro le ha contestado a su vez: "Para año bisiesto no, para año trisiesto".

Otro ha bromeado: "Tienes la masa de pizza inmortal". Y otro: "Pues yo tengo un sayo que no me puedo quitar hasta el 40 de mayo...".