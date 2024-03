Enseña cuánto le han cobrado por comer en un restaurante de Leganés y todos le piden el nombre del local

Desde 2020 salir a desayunar, comer y cenar en bares y restaurantes de ciudades grandes sale más caro. El precio de la electricidad, la inflación y el encarecimiento de las materias primas han hecho que cada vez sea más caro salir a comer fuera de casa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pero tal y como ha mostrado un usuario en X, anteriormente Twitter, no todo está perdido: todavía se puede comer por unos 10 euros por persona en muchos lugares de España, sólo hay que encontrarlos.

"Comida en restaurante de polígono en Leganés. Y ni tan mal. De segundo un plato combinado (8€). En total pagamos 32€ tres personas, con cerveza, dos vinos y una Coca Cola. Alucinante", ha escrito en la red social de Elon Musk un usuario que, además, ha compartido la foto de la comida.

En la imagen se puede ver dos buenos huevos fritos, un buen filete al punto —imbatible que diría Pedro Sánchez— y un puñado de patatas fritas artesanas, es decir, no son congeladas de bolsa.

En los comentarios muchos le han pedido el nombre del restaurante pero no se acuerda del todo. Cree que por aproximación debe ser el Restaurante Falcón, en la calle Uranio de Leganés.

Otro ha puesto el ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos: "La magia de no pagar 25K de alquiler. Pasa igual aquí, en un diner independiente se come por $20. Me encantan los diners de carretera aquí, que ya quedan pocos".

"Y desde hace muchos años es asi. Calidad mas que suficiente y precio ajustado. Esos desayunos de bocadillo de lomo con pimientos o pincho de tortilla y un buen café con leche en vaso... Muchos recuerdos..", ha añadido otro. Por último, otro mensaje reseñable es uno que dice: "Sí se puede".