Enseña lo que le han regalado sus alumnos y es una absoluta maravilla

El usuario de TikTok de @castilla_100k ha mostrado a sus seguidores el regalo que le han hecho sus alumnos, uno de los cuales le ha hecho estallar de risa.

Ha llegado a su clase y se ha encontrado una pequeña bolsita roja encima de una caja de bombones de la casa Ferrero Rocher. "Como cada año, me quieren engordar, así que yo me los como", ha iniciado al principio del vídeo, que cuenta con 276.000 visualizaciones.

Lo que más le ha sorprendido es el regalo envuelto en papel rojo: "No me lo puedo creer". Se trataba de un "iPhone 15" de mentira, hecho a mano por todos sus alumnos. "¿Explicáis el nivel de detalle del botoncito? Ahora he renovado el móvil", ha manifestado.

El "teléfono" está compuesto por varias hojas de papel que se pueden levantar para navegar por las distintas aplicaciones como TikTok, Instagram, llamadas...

"Me encanta, el regalo más original de tu vida", ha comentado la usuaria Elisa. "Se lo han currado", han comentado varios.