Blanca Romero habla con toda claridad sobre su paso por 'Masterchef'

Blanca Romero se convirtió en una de las participantes que más sorprendió durante su paso por la última edición de Masterchef Celebrity. Un programa que le ha servido para volver a conectar con el público tras apartarse de los escenarios y los rodajes.

En una entrevista en El País, la actriz ha hablado de su próxima película tras diez años sin grabar ninguna, La abadesa, y de a qué se debió este parón.

"A que tuve que criar sola a mi hijo. Mis padres no me podían ayudar tanto como con Lucía y no me quedaba energía para rodar. Mi calidad de vida me permitía dedicarme a él", ha relatado.

Blanca Romero ha reconocido que se siente "una privilegiada", aunque a veces ha sido "mercenaria". "Vendí ropa que no me gustaba y defendí guiones que me parecían una gilipollez. Ahora la vida me obligó a trabajar de nuevo; si no, jamás habría ido a MasterChef", ha explicado.

Al ser preguntada por su paso en el programa de TVE, ha contado que a "esta edad no soy tan crítica". "Y me queda poco tiempo para mirarme el ombligo. Me da igual ir con tres tallas más por la calle, que me vean guapa o fea, no soy menos feliz por eso", ha añadido.

"Es más, antes no hubiese permitido que la mitad de mis primeros planos en MasterChef, en los que se me ve feísima, hubieran salido a la luz. De modelo hubiera puesto el grito en el cielo: cada jueves, una llantina", ha razonado.