Enseña lo que pasa en su tele cuando pone Telecinco

El usuario de TikTok @soyfelber ha subido un llamativo vídeo a TikTok en el que explica que su tele no quiere que vea Telecinco.

Aunque el mensaje sorprende en un primer momento, luego muestra en las imágenes que eso es exactamente lo que le sucede.

"En mi casa, la tele ha decidido que no se puede ver Telecinco. Por sí sola ha decidido que ni Telecinco ni la Cuatro, nada que tenga que ver con Telecinco me lo deja ver", asegura el usuario.

Dicho eso, muestra que puede ver Antena 3 sin ningún problema. Luego cambia de canal para sintonizar Telecinco. En un primer momento sí que se ve, pero pronto aparece un mensaje de error de seguridad que le impide seguir.

Una usuaria da una posible solución: "Reiníciala. A mí me pasó y tuve que reiniciarla y buscar de nuevo los canales". Otro apunta: "A mí me pasa también y no puedo ver el Energy 😭😭😭😭".

Y otro más: "A mí me pasa lo mismo y no sé qué es. Si pulsas exit se va, pero vuelve".