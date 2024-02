Enumera las 5 palabras españolas que más utiliza su amiga argentina

La usuaria de TikTok @martaregistrada es española, pero vive en Australia, y ha publicado un vídeo enumerando las cinco expresiones españolas que más ha empezado a utilizar una amiga suya argentina.

"Soy una española re-argentinizada, pero también estoy españolizando a los argentinos", ha empezado diciendo antes de enumerar las palabras que su amiga "ha elegido para que se le peguen" por gusto.

La primera de toda es "apetecer", y esto ha dicho: "Al parecer (este término) tiene más voluntad. Es para decir me apetece verte (...) Y, ojo, esto no lo sabíamos, pero somos bastante sensuales cuando decimos palabras con c por el movimiento de la lengua".

En segundo lugar, "hosti puti", para no tener que decir "hostia puta". La tercera es "coñazo", que es como si en Argentina dicen "qué paja", aunque la joven ha opinado que para nada suela igual: "A uno se le llena la boca de aburrimiento diciendo qué coñazo".

Cuatro, "temarraco", y esto ha explicado: "Es como decir que es un temón (de música), pero con la boca llena". Por último, "vale, que valga la redundancia, vale para todo". En sustitución, hay gente que dice "bueno".