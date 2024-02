La actriz Clara Galle deja alucinado a Broncano tras revelar esto de un antiguo exnovio

La actriz y modelo española Clara Galle ha acudido este lunes a La Resistencia, el programa de entrevistas de Movistar + presentado por David Broncano, donde ha hablado de un exnovio que le puso "los cuernos hasta tres veces".

No obstante, y al contrario de lo que esperaba todo el mundo, la joven lo ha justificado asegurando que el chico estaba "aburrido", y así lo ha argumentado: "Siempre he sido una persona un poco empollona y nunca he tenido mucha vida. Estudiaba y entrenaba y él no (era así)".

Y esto ha desvelado a continuación, dejando todavía más alucinados a los invitados del programa: "Yo le decía que no quedaba si no aprobaba tal asignatura, y suspendía todo. Entonces estaba aburrido porque no había recompensa".

Aun así, antes de esta relevación, ha explicado que, además de ponerle "los cuernos tres veces", al menos que ella sepa, estuvo también con su mejor amiga y "no se cuantos años" con otra conocida. "Pero no pasa nada, yo estoy aquí", ha comentado la actriz entre risas.

Para terminar, ha aclarado que el joven "es muy majo" y que fue una cosa que pasó "hace muchos años", cuando ambos eran adolescentes.