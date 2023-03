La errata que nadie ve y que ha descubierto un niño de nueve años: a algunos todavía les cuesta

Los errores humanos, en ocasiones, parecen inexplicables y más aún cuando se revisa una y otra y otra vez. Eso ha debido de pensar el escritor y tuitero Antonio Martínez Ron que, a través de un tuit, confesó que ni él mismo se había dado cuenta del fallo.

Según comenta el propio Antonio, fue su hijo de nueve años el que detectó la errata en la portada de su último libro y que para él "era invisible", y lamenta que también lo fuera para los encargados de revisarla, que lo hicieron "más de 100 veces".

Pese a lo ocurrido, el tuit del escritor científico parece ir cargado de una dosis de humor y no le da demasiada importancia a lo ocurrido, aunque se sorprende de que nadie (trabajadores, compañeros, él mismo...) se diera cuenta del fallo.

En el tuit publicado, Antonio se sorprende y lanza la pregunta a sus seguidores, acompañándola con la imagen.

"Veis la errata? Justo encima del “revisada y corregida”. La vio ayer mi hijo (9). Para mí era invisible, como para quienes revisaron 100 veces la portada", rezaba el mensaje del escritor.

El error, por si todavía no han podido encontrarlo es que, justo al lado de los números 1818 - 2018 se puede leer "Bicententario" en lugar de "Bicentenario".

La publicación lleva ya 1.500 me gustas y ha recibido casi 350 respuestas. "Me ha costado", "Me ha costado muchísimo" o "Me tranquiliza saber que no soy el único", han sido algunas de las contestaciones que ha recibido la pregunta de Martínez.