La carta a la directora de 'El País' de una mujer de 78 años que debería leer todo el mundo

Las cartas a la directora de El País sirve a los lectores tanto para contar sus historias personales como para denunciar realidades sociales que pueden afectar a un gran sector de la población.

Asunción Manresa Mira, una ciudadana de Madrid, ha dejado unas de esas misivas que han conquistado en Twitter. "Tengo 78 años. Sé que se ha aprobado una ley de eutanasia. Supuestamente ahorrará sufrimientos. Todavía no lo sé. Me falta experiencia", ha comenzado en el texto que ha sido publicado en el periódico.

"Pero sí conozco y desapruebo totalmente la eutanasia pasiva que, sin debate alguno en el Congreso, se ha implantado y se ejecuta cada día con los viejos", ha explicado.

Así, ha añadido que "eutanasia pasiva es que tengamos que pedir cita previa para todo. Eutanasia pasiva es que intentemos pedir esa cita previa por teléfono y nos conteste una máquina. Eutanasia pasiva es que te atropellen hablando como metralletas o empujando en las cajas de los supermercados sin darte tiempo a meter los productos en las bolsas".

"Eutanasia pasiva es que te recomienden que acudas a un hijo o nieto para que haga por ti lo que no entiendas o no seas capaz de hacer. Eutanasia pasiva es que te perdonen la vida por “pobre viejo” si te rebelas a esclavitudes absurdas, etc.", ha agregado.

A continuación, ha señalado que "eso ocurre todos los días". "Y una se pregunta: ¿Dónde he estado yo los 78 años de mi vida en que todo esto no ocurría? ¿Es esta mi civilización, mi cultura? Pues… No me gusta nada. Así que ya estoy preparada para que me apliquen la eutanasia activa legal para volar a sitios mejores, lejos de este mundo absurdo", ha concluido.

La carta la ha compartido en Twitter el periodista de la Cadena Ser José Luis Sastre y se ha hecho viral. La publicación en la red social ya ha superado los 14.000 me gusta y miles de compartidos.