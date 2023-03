La conversación de WhatsApp que ha tenido con una pasajera de BlaBlaCar es ver para creer

El usuario de TikTok @antonioroldan1 ha publicado un vídeo de la conversación de WhatsApp que ha tenido con una mujer con la que iba a compartir un viaje de Málaga a Córdoba, y lo que termina ocurriendo ha suscitado las risas en la plataforma.

BlaBlaCar es una de las aplicaciones más utilizadas para compartir los gastos de un desplazamiento en coche cuando varias personas desean trasladarse en un momento determinado hacia una misma zona. Tú reservas un viaje, pagas a través del servicio y simplemente tendrás que quedar con el conductor en algún punto negociado por ambos.

No obstante, si ya has reservado el viaje, pero no acudes a la hora previamente concertada, pierdes el dinero porque la persona lo hará de todas maneras. Esto es lo que recientemente le ha ocurrido a una pasajera, que, en compensación, ha querido que el conductor hiciese un nuevo trayecto.

"Buenas. Soy Antonio, de BlaBlaCar. Seguramente salgo (de viaje desde Málaga) a las 16:30h", le señala el usuario de TikTok en una conversación de WhatsApp.

Al no recibir respuesta alguna por parte de la susodicha, el internauta se marchó sin ella. Dos horas después de la hora de salida, la mujer le contestó explicándole que estaba durmiendo y que no se había enterado, de manera que le propone hacer el mismo viaje al día siguiente para "no perder el dinero".

El tiktoker, obviamente, le dice que está "llegando a Córdoba" y que no va a volver a hacer un nuevo viaje de ese tipo inmediatamente un día después porque no es "camionero".

Como respuesta, la susodicha, visiblemente molesta por lo ocurrido, se termina dirigiendo a él como "picha alegre", alegando que, para ella, "es una forma de expresarse típica del pueblo, pero sin ánimo de ofender". Finalmente, la mujer, enfadada, termina bloqueando al internauta en WhatsApp.