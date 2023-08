Es invitada a un restaurante a cambio de publicidad y ojo a lo que ocurre al final: hay debate

La usuaria de Twitter @anaaguleo02 ha publicado un relato contando lo que le ha ocurrido con un restaurante después de que este le invitara al aniversario del lugar "a cambio de publicidad".

Según ha explicado a continuación la joven influencer, que cuenta con 98.000 seguidores en Instagram y 173.000 en TikTok, le trataron de "ladrona" porque se había ido sin pagar.

El tuit ha generado mucho debate en la red, de manera que ha generado desde su publicación 12.500 'me gusta' y más de 200 retuits.

"Me invitaron al aniversario de un restaurante a cambio de publicidad. Cuando llegué, dije que estaba invitada y que me indicaran qué platos podía pedir. Me respondieron que los que yo quisiera", ha empezado señalando.

Al terminar de comer, dio las gracias, se marchó del lugar y esto fue lo que ocurrió: "Minutos después llegó corriendo la mesera a cobrarme y tratarme de ladrona porque me había ido sin pagar".

Tras explicarle la situación y tener que llamar al responsable del local, el cual defendía que la invitación "solo era para que visitara" el sitio, al final le dieron la razón y pudo irse como había venido.

Algunos en Twitter creen que debería haber pagado y otros defienden la falta de concreción por parte del establecimiento. Es por eso que el momento ha generado comentarios de este tipo: