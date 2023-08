Una cubana relata el 'lío' que hay que armar para venir a España y de paso hace esta reflexión

La usuaria de Tik Tok @clau_tropiezos, una cubana residente en España, ha contado en un vídeo todo lo que tiene que presentar una persona de Cuba para visitar España y ha reflexionado con el pasado de ambos países.

Un usuario le comentó en un vídeo que Cuba fue España, "una provincia más como Cádiz o Valencia, pero con sus peculiaridades de ultramar como Canarias". Aquí ha comenzado la resignación de la joven: "Yo esto no lo acepto".

"No acepto que hoy en día no seamos España. Que fuimos España, todavía no me entra en la cabeza. ¿Y saben por qué? Porque tú te pones a analizar y mira todo lo que tenemos que hacer ante el consulado de España en Cuba", afirma.

Explica que hay que presentar multitud de papeles y hay que armar un gran lío: "Para venir como estudiante, que tuve que pagar una escuela, presenté 10500 papeles para demostrar 10002 cosas para poder venir a España".

Destaca que hay personas que son nietos de españoles, hijos de español o bisnietos de españoles. "También tienen que demostrar 10002 cosas para poder tener su pasaporte español. Dios mío, qué desgracia", se resigna.

"Qué desgracia tenemos, ¿por qué? ¿Por qué no se mantuvo Cuba siendo española? Ay Dios mío, no lo acepto, no lo acepto", concluye resignándose todavía más.