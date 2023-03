Nando López es rotundo con su reacción a las polémicas declaraciones de una periodista sobre el Día del Padre

El escritor Nando López ha reaccionado de forma muy tajante a las polémicas declaraciones que la periodista Paloma Cervilla hizo hace unos días sobre el Día del Padre en el programa de Cuatro En boca de todos.

En las últimas horas ha habido una gran polémica con dichas palabras, ya que la comunicadora defendió que "la familia es padre, madre e hijo". "Sin ningún complejo, sin ningún miedo a que me digan nada raro", añadió.

"Una familia es padre, madre y niño. Y que un niño tenga dos padres me parece hacerle un daño tremendo a un menor. Y me lo parece así. Y respeto que haya homosexuales que quieran adoptar un hijo, pero yo estoy absolutamente en contra de eso", criticó.

Nando López no ha dudado en responder a la periodista y ha compartido un tuit en el que ha transmitido un mensaje muy claro. "La homofobia NO es una opinión. NO es respetable. NO es libertad de expresión. NO debería tener un micro", ha asegurado.

"La homofobia es un discurso de ODIO. Las vidas LGTBI+ SOMOS. Nuestras familias SON. Y las definen el AMOR y el CUIDADO, aunque mentes tan primitivas no quieran entenderlo", ha criticado en redes sociales.

Pero el escritor no ha sido el único en hablar de ello. Lluís Guilera, presentador de los informativos del canal 24 horas, ha reaccionado a las polémicas palabras.

"Hoy, día del padre, y también desde el respeto, quiero responder a Paloma Cervilla, a quien conozco personalmente. Mis hijos de casi 8 años son felices con dos padres y nada les diferencia del resto. Tu comentario puede herirles y, como tertuliana, deberías ser más responsable", ha defendido.

Pero tanto el escritor como el presentador no han sido los únicos en reaccionar a la polémica intervención: