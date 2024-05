Los que se han fijado en la camiseta de Jordi Évole en 'Más Vale Tarde' han alucinado

El periodista Jordi Évole ha llamado la atención de los espectadores más observadores gracias a la camiseta que llevaba cuando ha entrado en directo en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, para analizar los resultados de las elecciones catalanas.

En la prenda se puede ver la recordada patada voladora que el futbolista Eric Cantona propinó el 25 de enero de 1995 en Selhurst Park a Matthew Simmons, un aficionado del Crystal Palace que estaba en primera fila.

Aquel episodio, que se produjo cuando Cantona jugaba en el Manchester United, ha pasado a la leyenda del fútbol mundial y el jugador nunca se ha arrepentido de ello.

De hecho, hace unos años aseguró: "Me arrepiento de una cosa... me hubiera encantado haberlo pateado aún más fuerte".

La FA sancionó a Cantona con una suspensión de nueve meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol por aquella imagen, que sin embargo ahora se ha convertido casi en un símbolo contra el fascismo y la xenofobia.

¿El motivo? El futbolista dio la patada al aficionado después de que éste le dijese: "Vete a tu país bastardo de mierda, vuélvete a Francia".

"Patear a un fascista fue lo mejor que hice en toda mi carrera. Al fascismo no se le discute, ¡se le patea en la boca!", ha dicho Cantona en alguna ocasión.

"Ese tipo de gente no tiene nada que hacer en un partido. Creo que es un sueño para algunos dar una patada a ese tipo de gente. Así que lo hice para ellos, para que estuvieran felices. Y ellos hablan hasta hoy al respecto. He visto muchos jugadores marcando goles y todos ellos saben la sensación. Pero esta, de saltar y patear a un fascista, no es algo que se saboree todos los días", también ha dicho el futbolista.