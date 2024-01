Espera a que otra clienta haga una devolución y escucha lo que pensaba que no iba a oír jamás

Las tiendas de ropa se han convertido en lugares sociales en las que más de un trabajador no dudaría en grabar algunas escenas que son dignas de ser contadas y más durante las fechas de rebajas.

Intentos de conseguir ropa a un precio más barato del fijado, trucos para intentar beneficiarse de algún tipo de rebaja adicional o personas que tratan de devolver algunas de sus compras pese a haberlas usado.

Pero lo que ha pasado en la tienda a la que ha acudido la usuaria de X @CioLerma es algo que ni ella ni ninguna persona pensaba haber escuchado "jamás".

Según ha compartido en redes sociales, ha relatado, totalmente sorprendida, lo que ha hecho una clienta que iba delante de ella en la cola.

"Acabo de oír lo que creí que no oiría jamás: - Vengo a hacer una devolución. Aquí está el ticket. - ¿Y las prendas?", ha señalado en la primera parte del mensaje.

La clienta aseguró que "a mí me dijeron que si venía con el ticket me lo devolvían, nadie me dijo que trajera la ropa". Algo a lo que la trabajadora contestó con un "es que eso ya se sabe".

La usuaria ha representado con tres emojis de enfados el sentir de la persona que trataba de devolver el artículo y ha terminado sentenciado que "estamos fatal".

En un segundo tuit, ha explicado que "iba detrás de ella en caja". "He vuelto a dejar las prendas en su sitio y me he ido porque la estaba liando gorda y no me apetecía escucharla", ha añadido.

El mensaje supera los 4.000 me gusta en menos de un día y ha provocado decenas de comentarios de gente que ha alucinado con lo sucedido: